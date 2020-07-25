В России за сутки потушено 67 природных пожаров

Лесопожарные службы в России за минувшие сутки ликвидировали 67 природных пожаров на площади 8 636 га, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Авиалесоохраны.

По данным ведомства, к полуночи 25 июля по всей стране действовало 153 лесных пожара, которые активно тушили.

Наибольшая площадь пожаров зарегистрирована в Чукотском автономном округе, где действовало четыре пожара на площади более 24 тыс. га.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Чукотке горит более 3 тысяч гектаров леса

— Путин потребовал привлечь волонтеров к ликвидации последствий ЧС