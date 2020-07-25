Синоптики рассказали о погоде в Москве до конца июля

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в последнюю неделю июля москвичей ждет теплая погода. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Вильфанда, температурный фон в столице будет сохраняться в диапазоне от +22°С до +27°С, что примерно на 1°С выше нормы.

Кроме того, с субботы, 25 июля, в Москву вернется солнце, «которое компенсирует прохладную погоду», добавил синоптик.

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