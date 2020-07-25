Трамп: США скупили 90% мировых запасов препарата от коронавируса

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что власти Соединенных Штатов скупили 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который используется для лечения вызываемого COVID-19 заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление Трампа в Белом доме.

«Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который обладает великолепным действием», — заявил глава государства.

Ранее газета The Guardian сообщила, что в ближайшее время ни одна страна не сможет приобрести данный препарат в значительном объеме, так как американская администрация приобрела более 500 тысяч доз, что соответствует 90% объема препарата, произведенного с июля по сентябрь. По данным Gilead Sciences, применение «Ремдесивира» позволяет сократить период выздоровления от коронавируса до четырех дней.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 15 млн, за все время от коронавируса умерли более 600 тысяч человек.

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