Испуганные ослы стали причиной крушения самолета в Сомали

Испугавшиеся ослы стали причиной аварии самолета, который заходил на посадку в одном из региональных аэропортов Сомали, пишет Daily Nation со ссылкой на управление гражданской авиации страны.

По информации властей, во время посадки Кенийского лайнера, который вез в страну груз гуманитарной помощи, на взлетную полосу внезапно выбежали несколько диких ослов. Звук приближающего самолета очень испугал их, и животные ринулись по полосе по траектории движения судна.

Чтобы избежать столкновения, пилоты были вынуждены резко поменять курс самолета, из-за чего он врезался в песчаные дюны.

Как пишет издание, весь экипаж воздушного судна остался жив и существенно не пострадал. В настоящее время точные причины аварии устанавливают специалисты авиакомпании, выполнявшей рейс. Пилоты отправлены домой.