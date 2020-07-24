Суд отправил под домашний арест двух сотрудников Нижегородского управления ФСИН
Двух высокопоставленных сотрудников ФСИН в Нижегородской области отправили под домашний арест в рамках дела о превышении должностных полномочий, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции.
По информации ведомства, речь идет о главном экономисте ГУ ФСИН России по региону Александре Хохидре и начальнике финансово-экономического отдела главка Евгении Зюзине.
«Суд отправил двоих высокопоставленных сотрудников ГУ ФСИН по Нижегородской области под домашний арест», — заявили в пресс-службе.
По версии следствия, Хохидра и Зюзин в июле 2020 года потребовали от подчиненных отдать им часть выплаченных премий. Деньги они потратили на личные нужды.
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