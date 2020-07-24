Правоохранители заинтересовались нападением на водителя скорой помощи в Москве

Правоохранительные органы Москвы ознакомились с сообщениями, что охранники больницы напали на водителя скорой помощи. Об этом сообщили РИА «Новости» в департаменте здравоохранения столицы.

Ранее в СМИ появилась информация, что охрана московской больницы им. Филатова атаковала водителя «скорой» из-за того, что он не хотел отгонять машину. Мужчины нанесли пострадавшему удары по лицу. В результате случившегося у водителя был ушиб мягких тканей головы.

В депздраве рассказали, что водитель действительно не хотел переставлять автомобиль, поставленный в запрещенной зоне. Вероятно, это и послужило началу конфликта.

«Администрация больницы сразу была поставлена в известность о данном инциденте и категорически не согласна с действиями сотрудника охраны», — добавили в департаменте.

В настоящее время по факту случившегося проводится служебная проверка.

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