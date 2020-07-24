Москвичка предстанет перед судом за попытку купить младенца
Жительницу Москвы будут судить за попытку купить младенца за 75 тыс. руб. через объявление в одной из социальных сетей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
По информации следствия, в феврале текущего года подозреваемая опубликовала в соцсети объявление о желании «приобрести для воспитания новорожденного ребенка».
В конечном итоге с ней связались сотрудники правоохранительных органов и представились продавцами.
Женщина договорилась о встрече в Торговом центре подмосковного Жуковского, где должна была заплатить за ребенка 75 тыс. руб. тремя платежами.
Во время допроса она полностью признала свою вину.
В отношении нее возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ, подозреваемой грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.
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