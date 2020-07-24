В Оренбурге на ТЭЦ загорелся кабель длиной в 300 метров

В Оренбурге на Сакмарской теплоэлектростанции загорелся кабель длиной в 300 м, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Потребительский кабель протяженностью 300 погонных метров горит в кабельном тоннеле Сакмарской ТЭЦ», — сказал источник.

Он отметил, что пожару присвоен повышенный (третий) уровень сложности. На месте работают спасатели.

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