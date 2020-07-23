СБУ просят завести дело из-за испытаний бактериологического оружия США на украинцах

Депутаты украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» попросили СБУ возбудить уголовное дело против США из-за якобы незаконных тестов бактериологического оружия на украинцах. Об этом сообщил в Facebook депутат Рады Ренат Кузьмин.

По версии украинских депутатов, военные США под прикрытием незаконно тестировали на украинцах бактериологическое оружие. Оно способствовало заражению людей «экзотическими для региона болезнями».

Депутаты просят главу СБУ Ивана Баканова возбудить дело по факту шпионажа в пользу США и совершенных диверсий, которые повлекли человеческие жертвы. Согласно данным фракции, в 2009 года в Тернополе от геморрагической пневмонии умерли 450 граждан, в 2014 году — уже 800 человек. В 2016 году в Харькове от нетипичного гриппа схожего с коронавирусом умерло 20 украинских военнослужащих, а в 2017 году в ряде регионов были зафиксированы случаи массового распространения гепатита А.

Помимо прочего, парламентарии обвиняют США в том, что некоторые украинские чиновники помогали в создании биолабораторий США на базе ликвидированных украинских учреждений.

«Глава СБУ и президент просто обязаны разобраться в этих вопросах. <…> Это без преувеличения — вопросы выживания всего человечества», — заключил Кузьмин.

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