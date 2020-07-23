В суде могут начать учитывать собранную детективами информацию

В Уголовно-процессуальный кодекс России хотят внести поправки, которые разрешат приобщать к делам результаты расследований частных детективов, пишут «Известия».

Соответствующий проект, автором которого является депутат Анатолий Выборный, должны внести в Госдуму в пятницу, 24 июля. Парламентарий предлагает фактически приравнять частную детективную деятельность к оперативно-розыскной.

Опрошенные издание эксперты признались, что в нынешнее время использовать данные, полученные сыщиками, в суде практически невозможно. Но, по мнению советника Федеральной палаты адвокатов России Нвер Гаспаряна, работа частных детективов должна учитываться в интересах справедливого правосудия.