В Москве скончались еще 11 пациентов с коронавирусом, что увеличивает общее число смертей до 4375, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

«В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказали в штабе.

Всего в столице коронавирусом заразились почти 236 тысяч, выздоровели 173 тысячи человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 15 млн, умерли больше 600 тысяч человек.

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