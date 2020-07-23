Власти Петербурга договорились об открытии ТЦ и ресторанов в городе

Власти Санкт-Петербурга договорились с городским управлением Роспотребнадзора об открытии торговых центров и ресторанов с 27 июля, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора.

Договоренность была достигнута в ходе встречи главного государственного санитарного врача по городу Наталии Башкетовой и вице-губернатора Евгения Елина с бизнес-сообществом.

Предприниматели взяли на себя обязательства по обеспечению мер безопасности в открывающихся ТЦ и ресторанах.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов поручил вице-губернатору Евгению Елину договориться об открытии торговых центров и ресторанов, при необходимости поехать для этого в Москву.

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