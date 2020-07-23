Суд арестовал политолога Федора Крашенинникова

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал политолога Федора Крашенинникова за оскорбление власти. Об этом со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова сообщает глава «Агоры» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

По его словам, Крашенинников признан виновным по статье «Мелкое хулиганство». Суд назначил ему наказание в виде ареста на 7 суток.

Чиков сообщил, что это решение будет обжаловано защитой политолога.

Ранее по решению Ленинского районного суда Екатеринбурга Крашенинникову выписали штраф по административному делу о неуважении к власти.

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