Матвиенко опровергла слухи о вакцинации от COVID-19 бизнесменов и политиков еще весной

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла информацию о том, что ряд российских бизнесменов и политиков получили вакцину от коронавируса еще весной. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, вакцина сначала тестируется на мышцах, после этого проходят клинические испытания на добровольцах.

Матвиенко заметила, что не знает людей, которые могли бы вакцинироваться весной, потому что первые две вакцины, прошедшие клинические испытания, появились только недавно.

«Неужели есть люди, которые готовы так до элементарных исследований испытывать на себе... Это один из мифов, по-моему, рожденный, что чиновники такие-сякие, им даже вакцины раньше других укололи. Нет, конечно», — добавила она.

Ранее в Bloomberg появилось сообщение о вакцинации российских бизнесменов и политиков еще в апреле.

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