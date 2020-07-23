Матвиенко сообщила, что до семи сенаторов могут уйти из Совфеда

Около пяти-семи сенаторов могут уйти из Совета Федерации в сентябре текущего года. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает РИА «Новости».

По ее словам, ежегодно в сентябре в единый день голосования происходит обновление верхней палаты. Она отметила, что каждый раз это было по-разному, состав менялся на 10, и на 20 и на 30%.

«Предположительно, как мне представляется, порядка 5-7 сенаторов могут закончить свою работу», — уточнила Матвиенко, добавив, что это предварительные данные.

Она напомнила, что решения принимают губернатор и законодательное собрание, и предложила дождаться сентября.

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