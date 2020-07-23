Предполагаемого убийцу чеченского блогера в Австрии арестовали за другое преступление

В Австрии отправили в тюрьму до января 2021 года предполагаемого убийцу чеченского блогера Мартина Бека за другое ранее совершенное преступление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры австрийского города Корнойбург.

Отмечается, что задержан 47-летний мужчина.

Когда именно и какое он совершил преступление, не уточняется.

По словам прокурора, второй подозреваемый в причастности к убийству уроженца Чечни, 37-летний мужчина, будет находиться под арестом до 20 августа.

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