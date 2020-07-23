Лукашенко пригрозил выдворить иностранные СМИ из Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил выдворить из страны иностранные СМИ в случае подачи деструктивной информации. Об этом сообщает «БелТА».
По его словам, аккредитованные в стране иностранные СМИ призывают к массовым беспорядкам.
Глава республики отметил, что в подобных случаях необходимо принимать соответствующие меры, несмотря на предвыборный период.
«Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы», — заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии добавил, не будет больше повторять своей просьбы, несмотря на сложный электоральный период.
«Это же не дело — оскорбление за оскорблением. Ладно меня там измазали вдоль и поперек. Уже набросились на ни в чем не повинных председателей участковых комиссий. А у них же семьи, дети», — заключил он.
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