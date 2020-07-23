Назван распространенный возраст жертв мошенников

Первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев рассказал, в какой возрастной категории заинтересованы мошенники. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, средний возраст жертв мошенников через интернет и телефонные звонки – от 30 до 45 лет.

Сычев отметил, что «золотое время» злоумышленников, когда они «активно окучивали пенсионеров» прошло.

При этом он добавил, что мошенники также продолжают звонить пожилым людям, однако заинтересованы больше в возрасте жертв от 25 лет. Замглавы департамента информационной безопасности пояснил, что россияне в этом возрасте имеют заработок и привыкли тратить свои средства, «не сильно заботясь о последствиях».

Уточняется, что средний чек хищения злоумышленника у физлица составляет 10 тыс. руб.

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