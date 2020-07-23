Один человек пострадал при падении строительного крана в Москве

В Москве на улице Ефремова упал башенный кран. Об этом сообщает телеканал «360».

По данным источника издания, ранее на месте стройки был детский сад, однако его снесли и начали строить офисное здание во дворе многоэтажных домов.

Строительный кран падал несколько секунд и практически бесшумно. Когда кран коснулся земли, раздался сильный грохот.

Отмечается, что завалы от крана разбирают сотрудники МЧС.

В кабине находился крановщик, он был госпитализирован.

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