Установлена личность взявшего в заложники правоохранителя в Полтаве

Взявший в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции Полтавской области Виталия Шияна мужчина является местным жителем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Полтавской области Романа Гришина.

По его словам, злоумышленник пытается избежать уголовной ответственности, у него уже есть судимости за имущественные преступления и хранение наркотиков.

Имя захватчика — Роман Срипник, ему 32 года.

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