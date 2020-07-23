Взявший в заложники правоохранителя в Полтаве едет в сторону Киева

Взявший в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции Полтавской области Виталия Шияна злоумышленник направляется в сторону Киева. Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что на пути мужчину сопровождают правоохранители.

По данным представителя полиции Полтавской области Романа Гришина, террорист на служебном полицейском автомобиле с сотрудником правоохранительных органов направляется за пределы города.

«Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по задержанию этого человека. По состоянию на сейчас я могу сообщить, что этот человек работникам полиции известен», — добавил Гришин.

Он отметил, что злоумышленник подозревается в совершении ряда угонов транспортных средств.

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