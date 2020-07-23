В период пандемии число мошеннических звонков от лица банков выросло на 300%

В период пандемии коронавируса (с марта по май 2020 года) число звонков от мошенников, которые представлялись сотрудниками банков, выросло на 300%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя директора департамента информационной безопасности Центробанка Артема Сычева.

Он отметил, что при этом объем ущерба от злоумышленников остался неизменным.

По словам Сычева, за указанный период Центральный банк зафиксировал 160 тыс. несанкционированных операций

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