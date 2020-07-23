В России выявили 5 848 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 5 848 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram.

Кроме того, за прошедший день выздоровели 8 277 пациентов, умерли 147.

Всего в России коронавирус зафиксировали у 795 038 человек, вылечились 580 330, скончались 12 892.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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