В России выявили 5 848 новых случаев коронавируса
В России за минувшие сутки выявили 5 848 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram.
Кроме того, за прошедший день выздоровели 8 277 пациентов, умерли 147.
Всего в России коронавирус зафиксировали у 795 038 человек, вылечились 580 330, скончались 12 892.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Приморье отмечают рост числа бессимптомных случаев коронавируса
— В России провели больше 26 млн тестов на коронавирус