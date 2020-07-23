У полярной совы в Московском зоопарке вылупились птенцы

У полярной совы в Московском зоопарке вылупились три птенца. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Отмечается, что они появились на свет около месяца назад. Сейчас они уже покинули гнездо, совята самостоятельно берут пищу, в том числе мышей.

В пресс-службе рассказали, что взрослое оперение у них появится ближе к зиме, пол можно будет узнать лишь спустя год.

В настоящее время птенцы совсем не похожи на своих белоснежных родителей, у них пушистый серый пух и большие желтые глаза.

Известно, что для молодой мамы это первое потомство.

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