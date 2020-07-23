СК проверит информацию о нарушении прав жителей Барвихи

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки информации о нарушении прав жителей поселка Барвиха в Московской области. Об этом АГН «Москва» сообщили в пресс-службе СК.

Агентство отмечает, что проверка организована после публикаций СМИ о жалобах жителей поселка на застройщика, который начал возводить забор вокруг леса.

«Жители считают, что установив забор, компания будет вырубать сосновый лес для дальнейшей застройки», — говорится в сообщении.

Действия фирмы будут проверены на законность.

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