Нурмагомедов высказался о смерти своего отца

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца. Об этом спортсмен написал у себя в Instagram.

«Отец, тебя будет не хватать. Ты был отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею. Надеюсь, ты был доволен мною», — написал российский боец.

Как сообщалось, о смерти отца и тренера чемпиона UFC стало известно 3 июля. Абдулманапу Магомедовичу было 57 лет.

Причиной скоропостижной смерти наставника стали осложнения после заражения коронавирусом.

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