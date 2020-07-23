Россиян ждет неделя аномальной погоды

Аномальная погода в России продлится еще неделю, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На севере все красным-красно. С точки зрения отклонения от нормы - все махрово-красное. А южнее - в умеренных широтах, на юге Азиатской территории - «голубовато», то есть температура ниже нормы», — сообщил Вильфанд.

Он отметил, что подобная «война севера с югом» приводит к повышенной пожарной опасности в Якутии, на севере Европейской территории и на юге Урала.

Ученый уточнил, что москвичей в первой половине следующей недели ждет потепление до 25-28 градусов.

Как сообщалось, аномальное тепло придет в некоторые регионы России в ближайшее время. До конца недели температура выше нормы будет на русском Севере, Урале и в Якутии – там будет теплее +24°C. Ранее метеорологи пообещали, что лето в стране будет «теплым и жарким, но неоднородным».

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