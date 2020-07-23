Прокуратура Парижа просит оставить Винника под стражей

Прокуратура Франции подала в суд ходатайство о том, чтобы россиянин Александр Винник предстал перед судом и оставался под стражей до вынесения ему приговора. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в прокуратуре.

Отмечается, что решение о том, будет ли суд, ещё не принято.

Винник с 23 января находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции.

Он был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу Соединенных Штатов. Американская сторона обвиняла в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу. 24 января 2020 года Винник был доставлен во Францию, где его оставили под стражей.

Ранее сообщалось, что защищавший в последнее время Винника адвокат Тимофей Мусатов умер в результате несчастного случая в возрасте 50 лет.

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