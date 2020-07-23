Женщина, подозреваемая в убийстве педагога ВГИК, задержана в Москве

На западе столицы задержана женщина, подозреваемая в убийстве педагога ВГИК. Об этом сообщает Следственный комитет.

По данным следствия, ранее в Москве в квартире жилого дома по Кутузовскому проспекту было обнаружено тело женщины 1929 года рождения с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Позднее по подозрению в совершении этого преступления была задержана женщина 1951 года рождения. Отмечается, что скоро задержанной будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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