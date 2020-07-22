Полиция Австрии учтет видео с родственниками убитого в Вене выходца из Чечни

Австрийское следствие учтет появившееся в сети видео при расследовании убийства выходца из России чеченского происхождения Мартина Бека, передает ТАСС.

По словам представителя управления полиции Нижней Австрии Йоханна Баумшлагера, следователи знают об этой записи с Facebook и она уже переведена не немецкий язык.

Ранее СМИ сообщили, что в сети появилось видео, на котором мужчины, называющие себя родственниками убитого, якобы говорят, что «остановили его».

5 июля появилась информация, что просителя политического убежища из России застрелили под Веной. Отмечалось, что стрелявший также был гражданином РФ. Позже австрийская прокуратура подтвердила, что убитый был уроженцем Чечни, он находился под защитой властей и получил документы на имя Мартина Бека. По данному делу были задержаны два человека.

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что к убийству чеченца в Вене могут быть причастны иностранные спецслужбы, действующие против России.

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