Мужчина упал под поезд на станции метро «Красные ворота» в Москве

В Москве на станции метро «Красные ворота» 22-летний мужчина погиб после падения под движущийся поезд, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

«В результате полученной поездной травмы, несовместимой с жизнью, пострадавший скончался. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть 22-летнего жителя столицы», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в районе 20:40 мск. Скорую помощь пострадавшему вызвали полицейские, однако он погиб сразу после прибытия врачей.

В связи с происшествием движение метро по Сокольнической линии в настоящий момент восстановлено после перерыва, однако интервалы движения поездов увеличины.

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