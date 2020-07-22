ВОЗ: более 200 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки

За последние сутки коронавирусом в мире заразились еще более 200 тыс. человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

По информации организации, за последние 24 часа коронавирусом в мире заразились еще 202 726 человек, жертвами пандемии стали 4 286 пациентов.

Всего в мире, по данным медиков, общее число выявленных случаев заражения составило 14 765 256, летальных исходов — 612 054.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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