Почти 140 тысяч американцев готовы добровольно испытать вакцину от COVID-19

Почти 140 тыс. граждан Соединенных Штатов готовы стать добровольцами при испытании вакцины от коронавируса в стране, сообщает газета USA Today со ссылкой на слова главного инфекциониста страны Энтони Фаучи.

«Поэтому мы оптимистичны и считаем, что сможем получить достаточно участников достаточно быстро», — сказал Фаучи.

По его словам, за неделю в стране испытать на себе вакцину от коронавируса вызвались 138 600 человек.

В США в настоящее время свыше 3,9 млн подтвержденных случаев коронавируса и более 142 тыс. смертей.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заболевания, жертвами инфекции стали свыше 607 тысяч человек.

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