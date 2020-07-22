СК предъявил обвинение Навальному по делу о клевете в отношении ветерана ВОВ

Алексею Навальному предъявлено обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.

Его адвокат Вадим Кобзев рассказал, что следователи также провели допрос.

Юрист также уточнил, что Навальный не признал вину и получил повестку о следующей явке в СК, которая назначена на четверг, 23 июля.

Кобзев добавил, что с делом предложат ознакомиться потерпевшему, а затем стороне Навального, после чего состоится передача дела в суд.

По его словам, рассмотрение будет проходить в мировом суде.

Ранее в отношении Навального возбудили уголовное дело о клевете в адрес участника Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Следователи считают, что политик нарушил закон, комментируя видео, на котором Артеменко рассказал о своей позиции по поправкам к Конституции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Навальный получил повестку на допрос по делу о клевете

— С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете

— «Прошу наказать Навального»: ветеран ВОВ дал показания в СК