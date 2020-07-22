Во Владимирской области медик повторно заболел COVID-19

Медицинский работник из Владимирской области второй раз за два месяца заболел COVID-19, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы региона Владимира Сипягина.

«Многие врачи, работающие в системе здравоохранения, с большим опытом работы тоже пострадали от коронавируса и от пневмонии, которая является таким боковым эффектом. Один из медиков, по информации, которую я получил, заразился в течение двух месяцев второй раз», — сказал губернатор.

Он отметил, что угроза заражения коронавирусом все еще сохранятся в регионе, а потому гражданам необходимо соблюдать «все меры осторожности и безопасности».

Всего во Владимирской области зафиксировано 5 333 случая заражения инфекцией, погибли 116 пациентов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 15 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

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