Экс-полицейский просит Генпрокуратуру возобновить дело на журналиста Голунова

Экс-полицейский Игорь Ляховец, являющийся предполагаемым организатором задержания журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обратился к Генпрокуратуре с просьбой снова возбудить дело в отношении журналиста. Об этом сообщает «Интерфакс».

С соответствующим заявлением он выступил в Мосгорсуде, где происходило рассмотрение жалоб по продлению ареста в отношении него и коллег.

Ляховец отметил, что пишет письма в Генпрокуратуру с данной просьбой о возобновлении уголовного преследования в отношении Голунова.

По его словам, дело было «незаконно прекращено и необоснованно».

Голунов был задержан 6 июня 2019 года по обвинению в сбыте наркотиков, однако 11 июня его дело после общественной реакции было официально закрыто. 19 декабря 2019 года по факту задержания Голунова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Позднее журналиста признали потерпевшим.

В январе 2020 года суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу журналиста по трем статьям УК России. В СИЗО были отправлены бывшие оперуполномоченные УВД по ЗАО Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев, а также их экс-начальник Игорь Ляховец.

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