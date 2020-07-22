Родственники чеченского блогера взяли на себя ответственность за его убийство в Вене

Родственники чеченского блогера Мамихана (Анзора) Умарова взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии. В социальных сетях они опубликовали видеообращение.

На кадрах несколько мужчин семьи Умарова из села Мескер-Юрт рассказали, что неоднократно связывались с блогером и просили прекратить нападки на чеченские власти. Слова перевело с чеченского языка издание «Кавказ.Реалии» (решением Минюста РФ издание внесено в список иноагентов).

«Мы остановили его, поскольку должны были это сделать. В Европе есть много людей, которые арестованы по подозрению в убийстве беспричинно. То, что сделано, сделано нами», — цитирует издание слова мужчины на видео.

5 июля появилась информация, что просителя политического убежища из России застрелили под Веной. Отмечалось, что стрелявший также был гражданином РФ. Позже австрийская прокуратура подтвердила, что убитый был уроженцем Чечни, он находился под защитой властей и получил документы на имя Мартина Бека. По данному делу были задержаны два человека.

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что к убийству чеченца в Вене могут быть причастны иностранные спецслужбы, действующие против России.

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