Вейпы, кальяны и снюс включили в антитабачное законодательство

Вейпы, кальяны, электронные сигареты и снюс включили в антитабачное законодательство России в ходе планерного заседания Госдумы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, на данные виды никотиносодержащей продукции будет распространяться административная ответственность.

Согласно законопроекту, который был внесен группой сенаторов в Госдуму в 2017 году, штрафы будут налагаться за вовлечение лиц, которые не достигли возраста 18 лет, в процесс использования данной продукции в помещениях, а также за демонстрацию процесса употребления курительных изделий в аудиовизуальных произведениях, в том числе теле- и видеофильмах, в театрально-зрелищных представлениях.

Штрафы будут аналогичными тем, которые налагаются за распространение обычных сигарет.

Законопроект также устанавливает запрет на курение в коммунальных квартирах.

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