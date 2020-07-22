Умер министр из Свердловской области, у которого был коронавирус

Скончался министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев, у которого ранее выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Отмечается, что министр умер в среду, 22 июля.

«Врачи сделали все, что смогли, но, к сожалению, спасти его не удалось. В последнее время он был в реанимации на ИВЛ», — написал Куйвашев.

По последним данным, в Свердловской области выявлено 18 484 случая COVID-19, 12 921 человек выздоровели, 210 скончались.

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