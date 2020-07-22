Госдума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 22 июля, приняла законопроект, приравнивающий отчуждение территории России к экстремизму. Об этом сообщает РИА «Новости».

Авторами инициативы стали депутат нижней палаты парламента Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, это первый законопроект, который был подготовлен после того, как вступили в силу изменения в Конституцию.

«Любые призывы отделить от России регион или его часть неприемлемы и должны строго пресекаться», — заявил он.

Проект закона во исполнение обновленной Конституции, в котором экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории, был внесен в Госдуму в среду, 8 июля.

Частью 21 статьи 67 обновленной Конституции установлено, что Россия обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются.

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