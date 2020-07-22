В Минздраве считают, что первая волна коронавируса еще не закончилась
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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава заявил Николай Брико, что говорить о завершении первой волны коронавируса в России еще рано. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, эпидемиологический процесс в стране продолжает развиваться.
«Говорить о какой-то волне в России, что она закончилась, не приходится», — добавил Брико.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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