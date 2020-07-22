В МИД назвали условия открытия границ России с Евросоюзом

При открытии границ со странами Евросоюза Россия в первую очередь будет руководствоваться обеспечением безопасности своих граждан. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью ТАСС.

По его словам, все зависит от медиков. Он отметил, что и в России, и в Европе во главу ставят безопасность людей, и никто не хочет столкнуться со второй волной коронавирусной инфекции и вновь выводить из-за рубежа граждан.

«Поэтому все решения, если они будут приниматься, будут максимально выверенными, очень осторожными, очень аккуратными и такими, которые соответствовали бы главному медицинскому принципу — не навреди», — пояснил Грушко.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Тест для пассажиров: Минздрав назвал условия для авиарейсов

— Москва закрыта не будет: Собянин ждет наплыва туристов

— Шесть городов: откуда можно будет вылететь за границу