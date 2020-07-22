Темнокожий житель Томска возмутился акцией магазина «Топим по-черному»

В Томске темнокожий молодой человек вышел на одиночный пикет из-за акции магазина «Топим по-черному: -50%». Об этом сообщает «Подъем».

На опубликованных фотографиях молодой человек стоит с пикетом около магазина Allo. В витрине магазина наклеен рекламный постер с изображением темнокожего человека в светлом костюме и слоганом «Топим по-черному: -50%».

По словам управляющего сети цифровой техники Allo Дмитрия Черепанова, компания не хотела никого оскорбить, однако менять рекламу не планируют.

«Вообще, я не считаю ее унизительной. Мне кажется, у нас страна свободна от каких-то предрассудков. Мы просто использовали образ. Нет же какого-то запрета», — отметил он.

Черепанов добавил, что они «просто сделали рекламу» и она висит три дня.

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