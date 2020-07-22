В главном храме Минобороны России провели первое венчание
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В главном храме Вооруженных сил России впервые прошел обряд венчания. Об этом сообщает РИА «Новости».
На церемонию пришел ветеран Великой Отечественной войны и его супруга. Вместе они уже 58 лет.
Обряд венчания провел ключарь главного храма ВС РФ епископ Клинский Стефан. На церемонии присутствовали дети и внуки супругов.
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