В главном храме Минобороны России провели первое венчание

В главном храме Вооруженных сил России впервые прошел обряд венчания. Об этом сообщает РИА «Новости».

На церемонию пришел ветеран Великой Отечественной войны и его супруга. Вместе они уже 58 лет.

Обряд венчания провел ключарь главного храма ВС РФ епископ Клинский Стефан. На церемонии присутствовали дети и внуки супругов.

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