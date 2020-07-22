Ветеран «Альфы» раскритиковал Зеленского и украинских силовиков за переговоры с террористом

Выполнив требование луцкого террориста, президент Украины Владимир Зеленский нанес удар по своему имиджу. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал президент международной ассоциации ветеранов «Альфы» Сергей Гончаров.

«Давайте откровенно: неужели кто-то может представить, что с призывом посмотреть фильм о животных выступил президент, который представляет страну! Я думаю, это огромный минус для Зеленского, если не сказать больше», — заявил он.

При этом Гончаров подчеркнул, что украинский лидер просто не имел возможности поступить иначе.

«Этот удар по имиджу был вынужденным. Что заставило его это сделать? Причина кроется в неумелых и совершенно неоправданных действиях украинских силовиков, которые за 11 часов так и не смогли принять никого решения и обезвредить преступника. За все это время не было предпринято ни одного серьезного движения для освобождения заложников», — посчитал бывший спецназовец.

Накануне вооруженный мужчина захватил автобус с 13 заложниками в украинском городе Луцк. Владимир Зеленский провел переговоры с террористом и согласился выполнить его требование. Президент Украины записал короткое видеообращение, в котором призвал граждан посмотреть фильм «Земляне». После этого злоумышленник отпустил троих заложников. Позднее преступник добровольно сдался полиции. Все заложники были освобождены, никто из них не пострадал.

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