В Москве зафиксировали более 235 тысяч случаев COVID-19
В Москве выявили еще 638 случаев коронавируса. Об этом сообщает столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Всего в столице было зафиксировано 235 363 случая COVID-19, выздоровели 172 939 человек, умерли 4 350.
Доля выздоровевших от общего числа зараженных составляет 73%.
Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных почти достигло 15 млн, умерли больше 600 тысяч человек.
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