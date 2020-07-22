В Москве зафиксировали более 235 тысяч случаев COVID-19

В Москве выявили еще 638 случаев коронавируса. Об этом сообщает столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего в столице было зафиксировано 235 363 случая COVID-19, выздоровели 172 939 человек, умерли 4 350.

Доля выздоровевших от общего числа зараженных составляет 73%.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных почти достигло 15 млн, умерли больше 600 тысяч человек.

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