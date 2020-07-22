Мишустин заявил, что России не откажутся от традиционных форм образования

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что страна не намерена отказываться от традиционных форм образования, но дополнительно может прибегать к технологиям. Об этом он заявил во время своего выступления в Госдуме в среду, 22 июня, передает RT.

По его словам, очень важно технологически оснастить учебные заведения и подготовить педагогов к возможному онлайн-обучению.

Он отметил, что спрос на обучение в дистанционном формате по-прежнему сохраняется, оно стало популярным среди людей разных возрастов.

По мнению главы правительства, это не говорит о том, что нужно отказываться от традиционных форм образования, так как компьютер никогда не сможет заменить живое общение учителя и ученика.

Премьер добавил, что речь идет лишь о разумном и оправданном использовании технологий в дополнение к традиционному обучению.

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