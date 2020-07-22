Захватившему заложников в автобусе в Луцке предъявлены обвинения

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что захвативший заложников в Луцке находится в СИЗО, ему предъявлены обвинение.

Отмечается, что мужчине предъявили обвинение в терроризме, захвате заложников и в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ.

«Я убежден, что суд никакой другой меры пресечения ему не выберет, кроме как безальтернативного содержания под стражей, дальше его ждут судебные разбирательства, и он получит длительный срок лишения свободы», — сказал Геращенко в эфире украинского телеканала«1+1» .

Он добавил, что суд также учтет факт, что при захвате заложников никто не погиб. При этом замминистра уточнил, что максимальное наказание, которое могут приметь к злоумышленнику, — это пожизненное заключение.

Накануне вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров рейсового автобуса в Луцке и угрожал взрывом — преступник сообщил, что у него есть гранаты и другое оружие.

Злоумышленник отпустил заложников после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил его требование и опубликовал видео, где призвал всех посмотреть фильм «Земляне».

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