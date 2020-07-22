Коронавирусом заразились свыше 15 млн человек по всему миру

В мире зарегистрировано более 15 млн случаев коронавирусной инфекции, сообщил портал Worldometer.

По данным портала, число вылечившихся после заражения превысило отметку в 9,1 млн человек. Число летальных случаев составляет 618,4 тыс. человек.

На первом месте по числу заболевших и умерших США, второе место у Бразилии.

В России за минувшие сутки выявили еще 5 842 случая коронавируса. Всего в стране инфекция была зафиксирована у 783 328 человек, вылечились 562 384 пациента, умерли 12 580.

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