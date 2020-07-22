Четырнадцать человек пострадали при перестрелке во время похорон в Чикаго

Минимум 14 человек были госпитализированы после перестрелки во время похорон в Чикаго, сообщает телеканал NBC Chicago со ссылкой на данные полиции.

По словам первого заместителя суперинтенданта полиции Эрика Картера, один из стрелявших находился в автомобиле. Он начал стрелять по присутствующим на похоронах. Люди, в свою очередь, открыли ответный огонь.

После случившегося 14 взрослых были госпитализированы с места происшествия в пять местных больниц. По некоторым данным, несколько человек находятся в серьезном или критическом состоянии.

Очевидцы рассказали, что видели на улице много лежащих на земле людей и подумали, что началась война.

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